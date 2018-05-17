25 сотрудников Байкальского поисково-спасательного отряда отправились в Республику Саха

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации из-за разлива реки Амга. Там от паводка пострадали 625 человек.

Это жители четырех населенных пунктов Чурапчинского и Таттинского районов. Подтоплено 93 жилых дома, 295 дворовых территорий. На вооружении наших спасателей плавсредства, помпы для откачки воды, водолазное снаряжение, световые башни и шанцевый инструмент. Для оказания помощи местному населению на месте организована круглосуточная работа оперативного штаба, развернуты пункты временного размещения, постоянно дежурят медицинские работники и психологи.