Пил или не пил — вот в чем вопрос. Сразу 23 жителя Приангарья пытаются оспорить результаты экспертизы на наличие алкоголя в крови. Люди дошли до суда. Но решения пока нет, автолюбители вынуждены ходить пешком и доказывать: они сели за руль абсолютно трезвыми.

Сейчас Иван ходит пешком, а мог бы передвигаться на авто. Проблемы с законом у него возникли еще в мае прошлого года. Тогда эксперты Иркутского областного наркологического диспансера нашли в его крови запрещенные вещества. Как следствие лишение водительских прав и штраф в размере 30 тысяч рублей. Вот такой документ получил не только Иван, но и еще 23 жителя Иркутской области.

Узнал Иван, что в его организме находилось запрещенное вещество спустя 10 дней после экспертизы, когда пришла повестка в суд. Молодой человек тут же начал писать иски и добиваться повторного исследования в диспансере. Но не смог добиться. Поэтому прошел независимую экспертизу. Оказалось, что это единственный вариант доказать невиновность. И результат для него не был неожиданным: запрещенных веществ не обнаружено. И еще: герой говорит, что сотрудники ДПС изначально вели себя довольно агрессивно.

Иван БАЙБОРОДИН, ПОСТРАДАВШИЙ: Они начали настаивать, чтобы я прошел в патрульный автомобиль, я отказался. Они начали говорить о том, что у меня выявились признаки опьянения, после чего я им начал говорить: составляйте протокол отстранения и без проблем поедем. Они решили этого не делать и просто из машины вытащили. Мордой в асфальт, обыскали, без протокола, без понятых.

Иван подал в суд и по этому факту. Сейчас молодой человек обратился за помощью к юристу. Они вновь настаивают на перепроверке результатов. Но почти всем, кто оказался в такой же ситуации, отказано, так как вскрытие контрольного образца не допускается.

Иван ЗУБАРЕВ, ЮРИСТ: Действительно у нас произвольно вскрытие контрольного образца не допускается, а допускается только тогда, когда для этого есть основания. Вот как раз в этом случае имелись все основания для вскрытия контрольного образца биологического объекта.

Тем временем сотрудники областного наркологического диспансера поясняют: все сделано согласно инструкции.

Игорь АЛЕХИН, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ОБЛАСТНОГО ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА: Это многоэтапная процедура, и эта процедура позволяет нам выявить концентрацию того или иного вещества, которое есть или определенно в библиотеках. И также в списке, перечне наркотических веществ. Необходимо понимать, что вещество, которое приводит к состоянию наркотического опьянения, озвученным в СМИ, гражданин сдавал через продолжительное время. И тот метод интерпретации через волос не имеет места быть.

В результатах всех экспертиз теперь будут разбираться. И когда наш герой, как и еще более двадцати человек, оказавшиеся в аналогичной ситуации, сядут за руль — вопрос открытый.