Февраль богат на красивые даты. Сегодня один из таких дней — 20.02.2020. Подобное сочетание всего двух цифр бывает раз в сотни лет. Такие дни нумерологи и астрологи считают магическими.

В этом месяце три уникальные даты. 2 февраля число было полностью зеркальным. А сегодня тоже необычное сочетание: зеркальность в дне и месяце. Ну и, конечно, полная дата состоит только из нулей и двоек. Многие люди верят в особую силу таких чисел и стараются назначить важные события именно на этот день. Даже подгадывают рождение ребенка.

Кристина КОСТЕНКО: Сегодня утром родился мальчик в нашей семье, это третий сын мой и моего мужа. Вчера еще подумала: вот завтра, 20.02.20 года, хорошая была бы дата для дня рождения.

Нумерологи и астрологи такие сочетания называют магическими. И для тех, кто родился в такой день, это хороший знак. Но по расположению планет день непростой.

Людмила ШМИДТ, АСТРОЛОГ: В целом день говорит о том, что дети будут талантливые, умные, интересные, с интеллектом . Ну я говорю, даже вот склонность к астрологии я увидела у этих рожденных детей. Нельзя сказать, что день плохой, но вот, например, завтра день будет уже легче. Если сравнивать с сегодняшним днем, завтра легче.

Так, сегодня хорошо строить бытовые планы, решать вопросы со строительством, домом и землей. А для романтических свиданий и, конечно, для заключения брака это не лучший день. Но, несмотря на это, сегодня, в красивую дату, в Иркутске заключено 227 браков. Кстати, буддисты в отличие от астрологов считают день благоприятным. Тем более что сегодня у них начинаются молебны перед встречей Нового года.

АЛДАР ЛАМА: Для нас именно вот в этом году знаменательный благоприятный благополучный день. Потому что сегодня начинается проведение молебнов. В преддверии грядущего Нового года сегодня провели значимый молебен, называется Ганжур.

В ночь с 23 на 24 февраля по восточному календарю наступит Новый год Железной Мыши. Настоятель Усть-Ордынского дацана Зоригто-лама Батуев говорит, что этот год будет благополучным для Иркутской области. Правда, ламы отмечают: неважно, какое число и какой год, нужно чувствовать и стараться жить сердцем. Все в наших руках.