17 октября — новая дата проведения «Тотального диктанта»

Впервые за 17 лет он будет написан осенью. Тотальное путешествие, которое было прервано 14 марта из-за сложной эпидемиологической обстановки, также перенесено. Автопробег пройдет через одиннадцать оставшихся городов с 17 сентября по 7 октября. С середины сентября начнут повторные курсы подготовки к «Тотальному диктанту» в офлайн- и онлайн-формате. 8 октября откроется регистрация на площадки акции по всему миру, а 17 октября состоится сама акция.