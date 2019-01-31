1 февраля в Приангарье начинается запись детей в первые классы

Несмотря на всеобщий карантин, с завтрашнего дня стартует запись в первые классы школ. Пока дети находятся на вынужденных каникулах, учителя и администрация будут работать в прежнем режиме, поэтому никаких проблем с подачей заявления о приеме ребенка в первый класс не возникнет. Запись для тех, кто прикреплен к территории школы, начнется с 1 февраля, а с 1 июля при наличии мест в учебное заведение смогут принять и тех, кто не относится к закрепленному за школой участку.

Валентина ПЕРЕГУДОВА, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: По предварительным данным, в этом году в Иркутской области в первый класс пойдут 32 тысячи детей. Каждый муниципалитет, городской округ должны утвердить перечень школ, закрепленных за конкретной территорией. В обязательном порядке эту информацию должны разместить на сайте.