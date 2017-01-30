Шуток про Иркутск не будет. Команда КВН «Раисы» возвращается в Высшую Лигу после трёхлетнего перерыва. 17 марта девушки выйдут на сцену, чтобы отстаивать звание самых весёлых и находчивых.

Эти кадры с мобильного телефона одного из болельщиков теперь главное доказательство, что иркутская команда КВН «Раисы» вновь вышла в Высшую лигу. Девушки выложили видео в социальных сетях. Елена Хононенко на фестиваль в Сочи поехать не смогла – недавно стала мамой, но за команду переживала.

Елена Хохоненко, участница команды КВН «Раисы»

Это было что-то невероятное, потому что, я никогда в жизни такого не видела и не слышала, не знала, что так может быть. Что он может так встать и сказать, я вас приглашаю. Я в Сочи не ездила, я за кадром такие слезы счастья лила. А вообще, потому что это приятно невероятно. Это круто прямо.

Но на игру Елена поедет. А значит нужно готовиться. Пока на репетиции втроём. Ещё семь девушек в Москве. В полном составе соберутся ближе к выступлению. Пока главная задача – определиться с концепцией. О чём шутить и как выглядеть – всё-таки девочки. Решено для Высшей лиги стиль не менять. «Ретро» принёс успех. Сначала выступали в платьях из бабушкиных сундуков, но они быстро пришли в негодность, потом шили на заказ.

Любовь Гребенщикова, участница команды КВН «Раисы»

Мы перед тем, как поехать в первую лигу в Минск покупали платья в винтажном магазине, и первый год Высшей лиги мы играли в этих платьях. И уже во второй год в 2013 году мы шили платья у дизайнера, который именно занимается вот такими винтажными вещами.

Валерия Гресько, участница команды КВН «Раисы»

Но сейчас очень важно понимать, что болельщики в социальных сетях много пишут о том, что «Раисы» 3 года не играли в КВН и вернулись, наверное, не просто так. Что «Раисы» вернулись, настроены на победу, и поэтому абсолютно в каждой игре надо бороться за победу, за проход в следующий этап.

Следующий этап – 1/8 финала – 17 марта. «Раисам» предстоит сыграть со «Сборной Грузии», «Радио Свобода», «Мега» и «Наполеон Динамит». Стоит отметить, в истории КВНа «Раисы» станут второй женской командой, которая вышла в главную игру сезона. Как и в прошлые годы, шуток про Иркутск не будет, но фишки новые появятся. Какие именно, девушки рассказывать не спешат, а призывают смотреть КВН и болеть за них. А на вопрос: кто хореограф фирменного танца «Раис», отвечая, шутят: Егор Дружинин, разве не понятно?