Дом учителя заработал в Иркутске

Новый образовательный центр даст возможность педагогам города обмениваться опытом, обсуждать новые технологии и творчески развиваться.

Осваиваются на новом месте. В гостиной только что открытого Дома учителя – несколько десятков педагогов, директоров школ, представителей родительского сообщества.

Елена Корниенко, жительница г. Иркутска

Это очень здорово. Это возможность не только учителям, детям получать дополнительные услуги, но и нам, родителям – возможность общаться, возможность быть ближе к своим детям, к школе, жить жизнью своих детей и не только в стенах нашей школы.

В гости в Дом Учителя приехал мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Ремонт в здании шел два месяца, на эти цели из городского бюджета было выделено 4,5 млн. рублей. У учителей здесь будет простор для творчества.

Александр Костин, начальник департамента образования г. Иркутска

Под крышей этого дома будут общаться те педагоги и жители нашего города Иркутска, которые не равнодушны к системе образования и любят детей – чтобы они могли и получать информацию, и обмениваться опытом. Да и просто с друзьями прийти, посидеть, пообщаться, поделиться мыслями, идеями. Это все – для того, чтобы вдохновить учителя на более плодотворную работу.

А это первое домашнее чаепитие. Здесь же учителя доказывают – кроме основной профессиональной деятельности у них есть хобби и увлечения, которыми они готовы делиться. Главная задача нового образовательного центра – объединить педагогическое сообщество города, чтобы иркутское образование по-прежнему оставалось одним из самых сильных в стране.

Дмитрий Бердников, мэр г. Иркутска

Конечно, нет слов, чтобы выразить свою признательность и самое главное – за признательностью, которую мы можем выражать, должны следовать действия. То, что мы с вами год назад приняли решение коллегиально, услышали запрос на создание такого места. Где педагоги могли бы встречаться, обмениваться информацией, общаться.

Ждут здесь не только педагогов, но и учеников, и родителей. В ближайшее время здесь откроется гостиная талантов, творческие мастерские, где будут отрабатываться новые образовательные технологии. А первая деловая встреча в Доме учителя пройдет уже в этом месяце.