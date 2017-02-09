«Ангарск читает Распутина» — в городе нефтехимиков стартовала акция, приуроченная ко Дню рождения Валентина Григорьевича. В центральной городской библиотеке лицеисты и школьники вслух читали повесть «Уроки французского». Чтецов снимали на видеокамеру. После завершения акции организаторы планируют выпустить видеокнигу, которая будет транслироваться на сайте Ангарской централизованной библиотечной системы.

Виктор Николаев, ученик лицея №2 г. Ангарска

Я понимал, что читал, разумеется. Старался прочитать как можно выразительнее. Камера не влияла на моё восприятие, но всё-таки волновался.

Валентин Распутин — выдающийся русский писатель, публицист, общественный деятель. Представитель так называемой «деревенской прозы». В этом году ему бы исполнилось 80 лет. В день его рождения — 15 марта в Иркутске будет открыт музей. Сейчас завершается реконструкция здания и формирование экспозиции.