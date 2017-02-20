«Тальцы» встречают Масленицу

В музее «Тальцы» разворачивается подготовка к настоящей спецоперации. Ее название — Масленица. Каждый должен знать место, где он находится, что он делает и свои действия на случай разных непредвиденных обстоятельств.

У карты «Тальцов» — директор архитектурно-этнографического музея Владимир Тихонов. Сотрудникам объясняет, кто на какой позиции, демонстрирует обмундирование. Подготовка праздника началась за месяц. Мероприятие масштабное и нужно ничего не упустить. Сразу после командно-штабных учений плотники музея идут на примерку. Брутальным рабочим придется перевоплотиться и уже сегодня начать вживаться в новые роли.

— Сегодня у вас первая примерка?

— Да

— Как думаете, надо как-то усовершенствовать костюм?

— Ну, вот хвост сзади пришить.

Ростовые куклы будут всю масленичную неделю веселиться вместе с гостями. С ними же можно будет сделать фото на память бесплатно. Еще одна героиня для сэлфи, конечно, сама Масленица. Вот она — единственная, которую не сожгут. В отличие от остальных трех. У Маслениц, говорят рукодельницы, тоже есть своя мода, каждый год наряды разные. Общее требование — чтобы горела хорошо. На одну куклу уходит вот такой мешок соломы.

Ирина Верхотурова, экскурсовод архитектурно-этнографического музея «Тальцы»

Основа нашей Масленицы — это чучело из соломы. И мы шьем красивый наряд. В старину куклу шили из старых и выцветших тканей, а мы шьем ее красивой девушкой.

— Не жалко сжигать?

— Конечно, жалко, очень жалко таких красивых девушек сжигать.

Но вместе с красивыми девушками в огонь уйдут проблемы и неудачи. Для каждой Масленицы шьют сумку — туда гости «Тальцов» смогут положить записку со своими проблемами и заботами. Трудности можно передать и другой кукле — Лихоманке. Ее — как и Масленицу — на Руси тоже было принято сжигать.

Наряжаем нашу куколку в юбочку и юбочку заматываем веревочкой.

Справятся даже самые маленькие. Но такие мастер-классы — это не единственное развлечение. К праздничным выходным готовится и пара маламутов. Скорость — 5 километров в час. Это если не в полную силу, а так — могут разогнаться и до 20. Но нельзя — такие развлечения должны быть в первую очередь безопасными.

Наталья Филатова, каюр

Два года приучали к разным трассам, к разным людям, чтобы собаки себя адекватно чувствовали, чтобы когда ребенок стоит каюром, это было безопасно и в то же время интересно.

В преддверии Масленицы много работы и у дворника Вячеслава Прокопьева. Дворником он называет себя сам, остальные сотрудники музея — не иначе как художником. Несколько лет он просто убирал снег. Потом из этого снега слепил первый гриб. Теперь вот на территории «Тальцов» десятки таких фигур. И главная особенность — стоят скульптуры до апреля месяца.

Вячеслав Прокопьев, дворник архитектурно-этнографического музея «Тальцы»

Реставрируем постоянно. Свежий снег берешь, мочишь его, залепляешь, где растаяло от солнца, потом красишь его, наносишь краску и все.

Почти сотня блинов — и это только за сегодняшнее утро. Готовят сразу на трех конфорках. Для блинов по-тальцински рецепт традиционен и неизменен. Обязательные ингредиенты — сыворотка и немного души. Пока у плиты одна Татьяна Николаева. Но ближе к воскресенью на блинную вахту заступят два десятка поваров. Для них уже все готово.

Татьяна Николаева, повар

Новые полотенчики, новый инвентарь, новые сковородки, поварешки. А вот блины начинать жарить не надо задолго. Они вкусные, когда свеженькие. Поэтому накануне Масленицы мы это делаем всю ночь — жарим, жарим, жарим.

Еще бы — накормить придется не меньше 30 тысяч человек. Сотрудники музея хорошо помнят прошлую Масленицу, тогда гостей было вдвое меньше, а пробка стояла далеко за пределами «Тальцов». В этом году, надеются, такого не будет.

Владимир Тихонов, директор архитектурно-этнографического музея «Тальцы»

Мы специально провели командно-штабные учения, чтобы отработать эту логистику приема потока туристического — чтобы не было ни сучка, ни задоринки. Одни приезжают, другие уезжают, поэтому, я думаю, все пройдет четко, без сучка, без задоринки.

Проверить, успешно ли прошли учения в «Тальцах», можно будет уже в пятницу. Из-за длинных выходных праздновать Масленицу в музее будут три дня.