Иркутск широко отметит Масленицу

80 тематических мероприятий, посвященных празднованию Масленицы, пройдёт в Иркутске. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал начальник управления культуры администрации Иркутска Виталий Барышников. Он отметил: в связи с тем, что празднование масленицы в этом году совпадает с выходными, приуроченными ко Дню Защитника Отечества, в городе пройдут две военно-спортивные игры: это Сибирские забавы и Масленичная застава. В Иркутске будут работать четыре основные площадки в округах — это парк Комсомольский, Каштаковская роща, залив Якоби и бульвар Постышева. По традиции, главное действо развернется на площади у Дворца спорта «Труд». Там будут организованы торговые ряды, пройдет конкурс «Покорение масленичного столба», концертная программа, обряд прощания с Масленицей. Празднование начнется в 13 часов и продолжится до пяти вечера.

Виталий Барышников, начальник управления культуры администрации г. Иркутска

Почему мы здесь делаем основной упор и продлеваем Масленицу — потому что в этот день, вы знаете, завершается первенство мира по хоккею с мячом среди девушек. И финальный матч состоится с 14 до 15-30. После церемонии закрытия, которая состоится с 15-30 до 16-15, мы рассчитываем, что все зрители из стадиона будут выходить и попадут еще на финал праздника Масленицы у Дворца спорта «Труд».

Как отметил Виталий Барышников, 26 февраля на период проведения массовых мероприятий в Иркутске будет ограничена продажа алкоголя. Спасатели, врачи, полицейские будут работать в режиме повышенной готовности.