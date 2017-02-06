Нефтехимики сдают нормы ГТО

Быстрее, выше, сильнее. В Ангарске впервые состоялась сдача норм ГТО среди взрослого населения. Тестирование прошло на стадионе «Ангара». Среди тех, кто выяснял свою готовность к труду и обороне, ангарские нефтехимики.

Успеть за 70 секунд. За это время нужно проплыть 50 метров 22 летней сотруднице Ангарской нефтехимической компании Дарье Калюжной, чтобы получить золотой знак отличия ГТО. У нее хорошая подготовка — она занимается конькобежным спортом, фитнесом, волейболом, баскетболом, бегом, плаванием. И вот финиш — результат 46 секунд.

Дарья Калюжная, товарный оператор завода масел АНХК

Думаю, поплаваю тогда, и вот выбрала. Тем более 50 метров небольшая дистанция , и как я знаю, на золотую сдала.

Испытать свои силы на первом тестировании ГТО в Ангарске пришли 30 работников АНХК. В программе — поднятие гирь, подтягивание, бег, прыжки в длину, стрельба.

Три пробных и пять зачётных. Чем ближе к яблочку, тем больше баллов. Впрочем, предварительный итог показал, что сотрудники АНХК оказались способны не только догнать, но и перегнать нормативы ГТО.

Константин Березин, зам. начальника отдела физической культуры и спорта профкома АНХК

Здесь пришли самые активные, кто попробовать хотят. Я думаю, что в будущем будет очень много наших работников – процентов 70-80% работников точно пройдут через ГТО. А желательно чтобы каждый себя проверил.

Среди коллектива ежегодно проводится более 200 спортивных мероприятий. Так в день сдачи ГТО хоккейная команда компании «Ангара» победила в турнире по хоккею памяти игрока команды «Ермак» Александра Черных.