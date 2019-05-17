Заслуженным мастером спорта России по дзюдо стала братчанка Ирина Долгова

Заслуженным мастером спорта России по дзюдо стала братчанка Ирина Долгова

17.05.19

Соответствующий приказ подписал министр спорта Павел Колобков. Братчанка — чемпионка Европы 2018 года, серебряный призер чемпионата Европы 2017 года, участница Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В 2018 году Ирина также победила на чемпионате мира среди военнослужащих и на Гран-при по дзюдо в Марокко, завоевала бронзовую медаль турнира «Мастерс». И это еще не весь список ее побед. Дзюдоистка — воспитанница областной спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» в Братске и тренируется у Наталии Дору. Спортсменка выступает в весовой категории до 48 килограммов.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.