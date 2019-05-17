Заслуженным мастером спорта России по дзюдо стала братчанка Ирина Долгова

Соответствующий приказ подписал министр спорта Павел Колобков. Братчанка — чемпионка Европы 2018 года, серебряный призер чемпионата Европы 2017 года, участница Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В 2018 году Ирина также победила на чемпионате мира среди военнослужащих и на Гран-при по дзюдо в Марокко, завоевала бронзовую медаль турнира «Мастерс». И это еще не весь список ее побед. Дзюдоистка — воспитанница областной спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» в Братске и тренируется у Наталии Дору. Спортсменка выступает в весовой категории до 48 килограммов.