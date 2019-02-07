Всероссийские соревнования по конькобежному спорту состоятся в Иркутске 17 февраля

Дата проведения всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей» в Иркутске вновь перенесена. Из-за морозов. Теперь на 17 февраля. Начало в 11.00 на центральном стадионе «Труд». Мандатная комиссия по регистрации участников будет работать на месте старта с 08.30 до 11.00 часов. Для участия необходимо предоставить паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку о допуске от врача, оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. Состязания для всех желающих на любых моделях коньков как для спортсменов, так для любителей активного отдыха. Возрастных групп шесть. Для учащихся 1-5 классов предусмотрена дистанция 50 метров, для остальных – 100 метров.