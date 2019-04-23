Усольская спортсменка заняла 3 место на всероссийских соревнованиях по велоспорту-шоссе

Третье место на всероссийских соревнованиях по велоспорту-шоссе заняла спортсменка из Усолья-Сибирского Алена Филиппова. Гонка прошла в Майкопе, Алена была одним из лидеров в индивидуальном заезде на 10 километров. Считанные секунды усольчанка проиграла соперницам из Санкт-Петербурга. Алена Филиппова преодолела дистанцию за 13 минут и 30 сотых секунды. В июле 9-класснице предстоит побороться за медали в финале IX Летней Спартакиады учащихся России.