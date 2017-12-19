Турнир по рукопашному бою на призы мэра

В нем примут участие более 100 спортсменов от 14 лет.

Заявки подали спортсмены из 15 регионов страны, а также из Монголии. Защищать честь Иркутска будут 14 борцов.Турнир пройдет 23 и 24 декабря во дворце спорта «Труд». Соревнования посвящены памяти Кавалера Ордена Мужества, подполковника ФСБ России Павла Скороходова. В преддверии отборочных поединков глава города встретился со сборной командой Иркутска и с почетными гостями турнира.

Артем Мелкоступов, старший тренер сборной команды Иркутской области: Третий год подряд мы проводим этот турнир. В этом году он стоит в плане календаре федерации армейского рукопашного боя России и министерства обороны. То есть ребята, которые занимают первое место, выполняют норматив мастера спорта. Турнир всероссийский. Участвуют юноши 14-15 лет, 16-17 и мужчины. 23 декабря начинаются предварительные поединки. Доводим все до финальных боев, которые пройдут в воскресенье.

Команда Иркутской области готовится под руководством старшего тренера Артема Мелкоступова. Турнир проводится при поддержке администрации Иркутска и лично мэра областного центра Дмитрия Бердникова.