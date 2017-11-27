Турнир ФСБ по боксу

80 спортсменов приняли участие в региональном турнире по боксу.

Он приурочен к 100-летию со дня образования органов государственной безопасности. Дойти до финала смогли чуть больше половины участников. Подробности у Владимира Пиханова.

Помериться силами на ринге и выявить лучшего съехались более 80 спортсменов из Прибайкалья, Бурятии и Забайкальского края. Турнир трехдневный. Бой состоит из 3 раундов по 3 минуты. В числе участников есть разрядники и кандидаты в мастера спорта. Для начинающих спортсменов эти соревнования — отличная стартовая площадка в карьере и возможность повысить мастерство. За исполнением правил пристально следят 13 судей. Учитывается абсолютно всё, включая чистоту стиля боксеров и форму, чтобы цвет соответствовал выбранному углу.

Валерий Агафонов, главный судья турнира, судья международной категории: Обращаем внимание на то, чтобы правильно давали победу, двигались на ринге, чтобы не было договорных боев. В общем, на всё, что входит в компетенцию судьи. Чтобы соответствовала форма боксера в углу. Много нюансов, за которыми нужно следить, заполнение записки правильно.

Активные бои длились на протяжении всего турнира. Участники буквально вырывали победу благодаря стойкости и силе воли. В первый день провели 13 боев, во второй — 28, в результате до финала дошли 42 спортсмена. Всего выступали три возрастные категории: юниоры и мужчины. Только в группе до 16 лет спортсмены из Прибайкалья завоевали 11 золотых, 10 серебряных и 27 бронзовых медалей. Турнир посвящен 100-летию со дня образования органов государственной безопасности.

Владимир Куницын, ветеран УФСБ России по Иркутской области: Я ветеран боевых действия. Ну что сказать, пропаганда здорового образа жизни — это большое дело. Раз разговор идет о боксе, молодому человеку нужно иметь крепкое самообладание, реакцию, это большое дело в нынешней среде.

Специальными призами Управления ФСБ России региона и Байкальской федерации бокса из Прибайкалья награждены три боксера «За лучшую технику» — Андрей Лимаренко и Алексей Казимиренко, «За волю к победе» – Марк Григорьев. День работника органов государственной безопасности отмечается в России 20 декабря.

В этот день в 1917 году постановлением Совета Народных Комиссаров для борьбы с контрреволюцией и саботажем в Советской России была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия. К юбилею в этом году приурочено проведение в области и турниров по другим видам спорта — армейскому рукопашному бою и самбо.