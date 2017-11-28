Тренировка акробатов

Иркутяне в составе сборной России стали призерами чемпионата мира по прыжкам на батуте.

В болгарской Софии завершился чемпионат мира среди юниоров. В общей сложности на турнире разыграли 32 комплекта наград. Сколько из них привезли иркутские спортсмены, расскажем в следующем сюжете. На первой тренировке после соревнований побывала Александра Турчанинова.

У иркутских чемпионов первая тренировка после соревнований. Накануне спортсмены вернулись из Болгарии, где прошло первенство мира по прыжкам на батуте. Двое иркутян выступили в составе юниорской сборной команды России. Борис Егоров вышел в финал в прыжках на двойном минитрампе и занял седьмое место. Антон Цицарев привёз серебро. Бороться за медали пришлось с тысячей акробатов из 43 стран мира.

Сергей Баранников, старший тренер сборной команды Иркутской области по прыжкам на батуте. Я считаю, что это очень хороший результат, хотя могли бы быть и лучше. Тренер всегда не доволен. Наверное, довольного тренера на сто процентов никогда не бывает. Мы ездили 3 недели. Сначала были на сборах в Новогорске неделю, после этого уехали в Софию. Сейчас ребятам нужно подтянуть школу. Немножко оправиться. Дней через 10 мы приступим к учебно-тренировочному процессу.

Теперь предстоит усложнить те комбинации, которые уже есть. Это увеличит шансы на победу. Ведь с повышением коэффициента сложности возрастает и количество баллов. Серебряный призёр Антон Цицарев рассказывает: к чемпионату мира спортсмен готовился больше года. Выступал по программе мастеров спорта среди юношей 15-16 лет. Признаётся: на этих соревнованиях самыми сложными соперниками стали спортсмены из его же команды. Кстати, весь пьедестал в этой категории заняли россияне.

Антон Цицарев, воспитанник Дворца спорта «Юность», серебряный призер чемпионата мира по прыжкам на батуте: Мы будем усложнять прыжки, пытаться сделать трудность больше и оттачивать старые комбинации до идеала. Самый сложный соперник -это, естественно, ребята из России. Из других стран отмечу Испанию и Америку.

Сейчас иркутские спортсмены будут тренироваться в обычном режиме. В начале февраля начнутся отборочные старты на первенство Европы. Эти соревнования пройдут в Азербайджане в апреле 2018 года.