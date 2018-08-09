Старт 11-го этапа велогонки «Trans-Siberian Extreme»

Вдоль России за двадцать пять дней на велосипедах. Такая задача стоит перед участниками самой протяжённой велогонки планеты.

На велосипедах ездят настоящие мужчины, трус не берётся за руль. Только перефразировав известную песню, можно описать участников самой протяжённой в мире велогонки Trans Siberian Extreme. Она состоит из 15 этапов, через несколько минут стартует одиннадцатый — «Иркутск-Улан-Удэ».

Пауль БРУК, ОРГАНИЗАТОР ВЕЛОГОНКИ «TRANS SIBERIAN EXTREME»: Меня спрашивают, зачем такой проект, я отвечаю, это как зачем олимпийские игры или зачем тур де франс? Это тоже самое, мы организуем, это самая длинная велогонка и есть люди, которые любят вот эти ультрадистанции.

За двадцать пять дней спортсменам нужно пройти более девяти тысяч километров. И бороться на длинной дистанции приходится не только с соперниками, но и с природными условиями. Спортсмены за время поездки успели пройти проверку на стойкость монотонной равниной, дождями и встречным ветром, а впереди ещё горные участки. Россиянин Владимир Гусев пока едет первым по временным показателям, но последним в итоговом зачёте. Пришлось однажды сойти с дистанции, теперь придётся ждать осечки соперников.

Владимир ГУСЕВ, УЧАСТНИК ВЕЛОГОНКИ «TRANS SIBERIAN EXTREME»: Гонка проходит хорошо, там были небольшие сложности в середине гонки, там в Омске, там старые травмы потревожили. А щас, в принципе, нормально, там сейчас моя стихия начнётся — горы. И я уже показал там на длинном этапе, когда ехали в Иркутск, уехал там в конце и никто сидеть не мог на колесе.

Велосипедист лишь верхушка айсберга командной работы. У каждого из участников есть свой водитель, физиотерапевт и тренер. Только вместе они решают вопрос по питанию и тактическому сну на дистанции. Шесть участников — шесть команд, каждая представляет свою страну. Лидирует немец Пьер Бишофф. В прошлом году он занял второе место. За день, проведённый в Иркутске Пьер успел отметить, что столица Приангарья похожа на его родной город Дуйсбург.

Пьер БИШОФФ, УЧАСТНИК ВЕЛОГОНКИ «TRANS SIBERIAN EXTREME»: Я уже во второй раз участвую в этой гонке, и это огромная честь для меня снова вернуться в Россию. Русские люди очень дружелюбны и добры, они всегда готовы помочь, это отличается от той картины, которую преподносят в Европе о жизни в России. Иркутск по мне гораздо красивее, чем Москва, потому что он не такой большой. Здесь ты можешь найти что угодно действительно быстро. Мне кажется, это очень красивый город, где ты можешь повсюду гулять и при этом не бояться потеряться.

После старта от памятника Александру Третьему спортсменам предстоит за девятнадцать часов преодолеть 447 километров вокруг Байкала. Финишировать велосипедисты должны семнадцатого августа во Владивостоке.