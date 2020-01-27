Семен Павличенко взял золото в спринте на этапе Кубка мира по санному спорту

Семен Павличенко взял золото в спринте на этапе Кубка мира по санному спорту

27.01.20

Соревнования проходили в латвийском городе Сигулда. Братчанин преодолел дистанцию за 29,082, опередив ближайших соперников — итальянца и австрийца. Всего на этих стартах российские спортсмены выиграли пять медалей. А буквально неделю назад Семен Павличенко стал серебряным призером чемпионата Европы, который проходил в Норвегии.

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