Сборная Китая пропустит чемпионат мира по хоккею с мячом, который пройдет в Иркутске

Сборная Китая пропустит чемпионат мира по хоккею с мячом, который пройдет в Иркутске04.02.20
Мужская команда из Поднебесной останется на родине из-за распространения коронавируса. Китайцы должны были участвовать в соревнованиях группы Б с 1 по 6 марта. Не поедет на чемпионат мира и женская сборная Китая. Эти соревнования пройдут в Норвегии с 19 по 22 февраля. Из-за отсутствия команд в календари игр внесут изменения.
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