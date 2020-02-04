Сборная Китая пропустит чемпионат мира по хоккею с мячом, который пройдет в Иркутске

Мужская команда из Поднебесной останется на родине из-за распространения коронавируса. Китайцы должны были участвовать в соревнованиях группы Б с 1 по 6 марта. Не поедет на чемпионат мира и женская сборная Китая. Эти соревнования пройдут в Норвегии с 19 по 22 февраля. Из-за отсутствия команд в календари игр внесут изменения.