Опередили ближайших преследователей на минуту в условиях 40-градусной жары. Сборная Иркутской области стала победителем первенства России по велоспорту-шоссе среди юниоров на дистанции 50 километров. В состав команды входили шелеховчанин Алексей Сокольников, а также усольчане Илья Чирко, Денис Максимов и Александр Трапезников. Велосипедисты Приангарья преодолели дистанцию за 1 час 2 минуты 54 секунды, на втором месте хозяева соревнований — команда из Красноярского края. Третьими к финишу пришли гонщики из Свердловской области. Всего в состязаниях участвовали 12 команд из 11 регионов. Отдыхать после первенства команда Иркутской области не собирается, сейчас воспитанники спортивной школы «Олимпиец» выступают на новых соревнованиях, которые проходят в рамках всероссийских турниров по велоспорту-шоссе.