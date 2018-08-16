Прошла открытая тренировка у баскетбольного клуба «Иркут»

Новички ещё будут. Об этом заявил главный тренер баскетбольного клуба Иркут Алексей Васильев. Сегодня у оранжевых прошла первая тренировка.

Часть занятий на улице, часть в зале — такова программа первого сбора. Сейчас игроки только набирают физическую форму, впереди у них долгая силовая и тактическая работа. С момента выхода из отпуска ряды Иркута успели пополниться. Очередной новичок Кирилл Осьминин переехал в Иркутск из Нижнего Новгорода.

Кирилл ОСЬМИНИН, ИГРОК БК «ИРКУТ»: Мне очень понравился тренер, очень понравился город. Первый раз мы сюда приехали в середине июля, нас позвали на сборы, это был просмотровый сбор. В общем, то город очень понравился, люди добрые, команда тоже очень хорошо приняла, поэтому всё очень понравилось.

Главный тренер Алексей Васильев утверждает, будет ещё два новичка. Сейчас в первую очередь нужны разыгрывающий защитник и тяжёлый форвард. Причём нападающий нужен такой, чтобы и в атаке подборы забирал, и в защите на блоках отрабатывал. Однако финансово клуб не может позволить себе взять игрока со всем функционалом. Поэтому пока придётся подстраивать тактику под лучшие качества своих игроков.

Алексей ВАСИЛЬЕВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР БК «ИРКУТ»: Суперлига 1 в этом году стала ещё сильнее, чем в прошлом. Два года назад, это была не очень сильная, так со стороны. Мне как тренеру клуба ВТБ было не очень так смотреть со стороны на суперлигу 1, прошлый год заметно вырос, стал сильнее, по крайней мере, для меня. Этот год ещё обещает быть сильнее, и как минимум там 7 команд очень хорошего качества, с очень хорошими исполнителями будут в этом году.

Тандем наших тренеров позволяет смотреть в будущее с оптимизмом. Обязанности в паре распределены: старший тренер занимается физподготовкой, а главный — тактикой. Однако Алексей Васильев отмечает — все важные решения по программе подготовки они принимают в паре. Оба тренера зарекомендовали себя, как специалисты по работе с молодёжью. Так, Александр Лукин и на днях вернулся с юниорского первенства Европы, где входил в тренерский штаб национальной команды. Сборная России заняла 4-е место, но задача отбора на чемпионат мира была выполнена. Старший тренер Иркута подчерпнул для себя некоторые тренды современного баскетбола.

Александр ЛУКИН, СТАРШИЙ ТРЕНЕР БК «ИРКУТ»: Понравилось очень то, что развиваются не баскетбольные страны, что научились играть в баскетбол немцы, очень приличная уже команда у французов. Латвию, Литву не беру традиционно, это сильные команды прибалтийские, и на подходе очень много маленьких стран Швеция, Бельгия, та же Финляндия и прочее. И они все играют очень самобытно, то есть у них у всех есть свой стиль, они никого не копируют, они ищут какие-то свои опции, скажем так.

В спорткомплексе «Зенит» команда будет базироваться до конца лета, затем небольшая пауза и снова упорная работа — на этот раз в Сербии. На сборе, который пройдёт с 4 по 24 сентября, планируется 8 товарищеских игр в том числе, и зарубежными соперниками. Венцом этого должна стать игра с дублем московского ЦСКА.