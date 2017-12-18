Подготовка к боям ММА

Впервые в столице Приангарья пройдет 25-минутный беспрерывный бой между спортсменами в рамках турнира BAIKAL FIGHTING CHAMPIONSHIP MMA.

Минимум одежды, значение имеет каждый грамм. Эти 24 бойца участники Байкальского чемпионата по ММА, который состоится в столице Приангарья 15 декабря. По результатам контрольного взвешивания будет решено, в какой весовой категории будут участвовать спортсмены. Недовес в 700 граммов у бойца из Монголии. Несмотря на это, девушка зайдет в клетку и будет биться с единственной соперницей Анной Поздняковой из Иркутска.

Пурэвджав Даваа, участница турнира по ММА, Монголия: Я в этом спорте 2 года. Еще 4 занимаюсь боксом и уже имею титул серебренного призера Монголии. ММА меня привлекает больше. Я покажу все свое мастерство и буду бороться за победу. Если возьму титул, это поможет популяризировать ММА в Монголии, сейчас это не так популярно.

ММА — это смешанные единоборства. Принципиальное отличие — спортсмены могут пользоваться навыками, полученными в других видах борьбы. Это значит, что приемов и ударов больше. ММА считается самым зрелищным видом борьбы. Схватки проходят в клетках, их называют еще восьмиугольники, на спортсменах минимум экипировки.

Участие в турнире принимают бойцы из Монголии, Таджикистана, Узбекистана, а также из городов Сибирского Федерального округ- Читы, Новосибирска, Барнаула, Красноярска, Иркутска, Улан-Удэ и других. Схватки пройдут в семи весовых категориях. Кульминацией Байкальского турнира станет встреча спортсмена Баира Асалханова из Усть- Орды и Михаила Погодина из Ангарска. В клетке борцы проведут пять раундов по 5 минут.

Александр Бугай, президент профессиональной спортивной лиги «BAIKAL»: Самое главное, должны быть подготовлены спортсмены к этому бою. Далеко не каждый боец выдержит 25 минут постоянной рубки. Мы посчитали, посмотрели, у нас оба парня, что Михаил, что Баир, показали достаточный уровень, чтобы выступать в чемпионском поединке. Жду ярких эмоций, бескомпромистных боев, много геройских поступков от борцов, много рубки и настрой на яркое борцовское шоу.

Судить бои будет аттестованная судейская комиссия из Иркутска и Улан-Удэ. По итогам схваток определят чемпионов в каждой весовой категории. Победители получат пояс, но свое право иметь титул чемпиона необходимо подтверждать каждый год.