Победа Игоря Михалкина
Новости Спорт

Победа Игоря Михалкина

04.12.17

Иркутский боксёр Игорь Михалкин защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Международной боксерской организации.

Бой состоялся 2 декабря в Каннах против француза Дуду Нгумбу. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Игоря по очкам. После этого боя на счету 32-летнего иркутянина 21 победа, из них 9 — нокаутом, при одном поражении. Этот поединок стал для Михалкина третьим после дисквалификации за употребление мельдония.

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