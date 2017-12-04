Победа Игоря Михалкина

Иркутский боксёр Игорь Михалкин защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Международной боксерской организации.

Бой состоялся 2 декабря в Каннах против француза Дуду Нгумбу. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Игоря по очкам. После этого боя на счету 32-летнего иркутянина 21 победа, из них 9 — нокаутом, при одном поражении. Этот поединок стал для Михалкина третьим после дисквалификации за употребление мельдония.