Открытие горнолыжного сезона в Байкальске

Международный горнолыжный клуб будет открыт в Байкальске. Партнерское соглашение заключено между Россией и Китаем.

Пока туристы из Поднебесной опробовали трассы на горе Соболиная. Чем приглянулся сибирский снег спортсменам из соседней страны, расскажет Анастасия Цыганкова.

Высота 745 метров. На этой отметке более тысячи любителей зимнего активного отдыха готовятся к массовому спуску. Открывать горнолыжный сезон таким образом уже стало традицией на горе Соболиной. Чтобы одними из первых прокатиться по свежему снегу, на курорт приехали жители со всей Иркутской области.

Ольга Швецова, жительница г. Ангарска: Любим кататься и на других курортах. В Шерегеш, например, ездили, тоже здорово, но Байкальск — это наш родной снег, родное место. Круто, нравится все, замечательно.

Впечатлиться нашими просторами едут также туристы из других стран. Этим летом Байкальск посетили граждане Кореи, Вьетнама, Таиланда, а также европейских стран. Зимой ожидается большой поток горнолыжников и сноубордистов из Китая — почти две тысячи человек. Путевки жители Поднебесной уже забронировали. На открытие сезона приехала первая группа — 45 спортсменов, — которая сразу отправилась тестировать склон.

Лиуди, руководитель горнолыжного клуба «Панда» (Пекин): Мы были на многих горнолыжных курортах по всему миру. Ваш — один из лучших. Мягкий сибирский снег, качественный и ухоженные трассы. Но главное — вид, который открывается с высоты на озеро Байкал. Мы видим большой потенциал и перспективы развития этого горнолыжного курорта. Мы обязательно вернемся сюда.

В ближайшее время руководство горнолыжного курорта «Гора Соболиная» и крупнейшее туристическое агентство Китая планируют создать на базе Байкальска международный горнолыжный клуб, открыть еще 7 трасс и построить гостиничный комплекс. Но это в планах. В этом же сезоне здесь будут работать 15 трасс, в том числе 2 склона для новичков.

Виктор Григоров, генеральный директор ООО «Гранд Байкал»: Сделаем новый сноупарк , в этом сезоне начинаем проектировать сервисный центр , потому что все клиенты давно этого ждут. Мы уже сделали проект, заканчиваем эскиз — и приступим к строительству. Начинаем расширять спектр услуг: новые маршруты, в том числе снегоходные, поездка в Танхой. Главное, чем гордится «Гора Соболиная», — конечно, трассы. За трассами особый контроль, особый уход, чтобы они доставляли удовольствие.

Удовольствие доставит не только скоростное катание, но и захватывающий вид. На отметке в 900 метров находится смотровая площадка — Байкал как на ладони.

Анастасия Цыганкова, корреспондент новостей «Сей Час»: Добраться до отметки 900 метров можно на кресельном подъемнике. Его протяженность — 1644 метра. Он рассчитан на 150 кресел. Стоимость абонемента — 300 рублей, но лучше брать не разовый, а на целый день. Тогда вы сэкономите. Время подъема — приблизительно 20 минут. А пока можно полюбоваться живописными пейзажами и сделать пару снимков на память.

Сезон 2017 открыли почти полторы тысячи лыжников и сноубордистов. Те, кто не успел в первый день, ещё смогут это сделать. Зима в Сибири длинная, а значит у любителей снега впереди пять месяцев, чтобы покорить главный горнолыжный курорт Приангарья.