В рамках одной тридцать второй финала кубка России в Томске «Зенит» встречался с «Сахалином»

Разгромное поражение потерпели иркутские футболисты. Счёт был открыт в середине первого тайма.

Когда после ряда ошибок защитников «Зенита» был назначен пенальти за снос Павла Есикова. Одиннадцатиметровый реализовал Александр Гаглоев, он же в конце матча своим ударом подвёл неутешительный для иркутян итог 3-0. Ещё один мяч в ворота «Зенита» забил Евгений Матрахов. В следующем раунде островитяне примут в Томске команду из Российской Премьер-Лиги, а «Зениту» остаётся продолжать борьбу в чемпионате. 26 августа состоится первая домашняя игра иркутян против дублёров из футбольного клуба «Сибирь».