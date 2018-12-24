На стадионе «Труд» за право быть лучшими свои клюшки скрестили участники 9 женских команд со всей Иркутской области

Эти соревнования по хоккею с мячом среди девочек стали самыми массовыми в России. Как боролись за победу будущие чемпионки?

Давно известно, трус не играет в хоккей. А эти девочки — совсем не трусы. Поэтому и сегодня за победу борятся ожесточенно. На первом открытом кубке спортивной школы «Сибскана» по хоккею с мячом Полина Мегзлякова стала лучшим полузащитником. И хотя эти соревнования в ее жизни далеко не первые, для того, чтобы войти в тройку победителей пришлось постараться. Уступила Иркутская «Сибскана» только Иркутскому «Зениту», именно они сегодня заняли первое место. Но это не заставляет остальных участников падать духом.

Полина МЕГЗЛЯКОВА, ПОЛУЗАЩИТНИК КОМАНДЫ «СИБСКАНА» :

Я играла последним защитником, потому что команды были тяжеловатые. Так как играли все в откат. Видно по счету. Даже заняв второе место, было тяжело.



Несмотря на низкую температуру и пронизывающий ветер, юным хоккеисткам не занимать энергии и спортивного азарта. Открытый кубок спортивной школы «Сибскана» по хоккею с мячом среди девочек — событие значимое не только для Иркутской области, но и для всей страны — такие соревнования самые массовые в России:9 команд и более ста участниц. Скрестить клюшки и побороться за первое место сюда приехали команды со всей Иркутской области: Свирска, Шелехова, Железногорска и даже из поселка Мамакан Бодайбинского района. Приангарье можно по праву считать центром женского хоккея с мячом всей страны, ведь именно у нас этот спорт всегда остается одним из самых популярных.

Владимир МАТИЕНКО, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ С МЯЧОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Девчонки хотят играть в хоккей с мячом. И родители с удовольствием ведут маленьких девочек к нам в секции. Сегодня только одна ДЮСШ «СИБСКАНА» открыта в 14 городах Иркутской области. Представляете. И практически везде есть команда девочек. Или набрали девочек, которые в ближайшее время станут настоящими мастерами.

На этом организаторы турнира останавливаться не собираются. В их планах еще более масштабные спортивные мероприятия : Открытый кубок по хоккею с мячом среди девушек Иркутской области и России.