Марафонский заплыв «За чистый Байкал» состоялся лишь с третьей попытки

Переплыли озеро, чтобы привлечь внимание к его защите. Марафонский заплыв «За чистый Байкал» завершился сегодня. Три спортсмена и общественных деятеля из Керчи, Москвы и Грозного преодолели дистанцию в 45 километров, от поселка Листвянка до села Выдрино. Впрочем, сделать это марафонцам удалось лишь с третьей попытки.

В предрассветных сумерках 3 августа марафонцы тщательно готовятся к выходу на дистанцию. Байкал шутить не любит — к подготовке нужно отнестись ответственно. Разминка под руководством руководителя федерации зимнего плавания России, иркутянина Андрея Бугая. Кстати, он вошел в десятку сильнейших спортсменов планеты на чемпионате мира по зимнему плаванию на дистанции 200 метров брассом. Опыта в заплывах по Байкалу у Андрея немало.

Андрей БУГАЙ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ ЗИМНЕГО ПЛАВАНИЯ РОССИИ: Волна — неважно, уйдет, не уйдет, по ней плыть легко. Ее главное поймать нужно, и все. По волне идешь хорошо. Я волну вообще люблю, потому что волну, когда поймаешь, быстрее плывешь.

И вот в районе села Выдрино спортсмены начинают заплыв. Участники — основатель керченского спортивно-патриотического клуба «Слава» Вячеслав Тимошенко, спортсмен клуба Евгений Семеняка и руководитель федерации современного мечевого боя Чеченской республики Заур Закраилов. Между тем волна, которая беспокоила сопровождающих еще рано утром, усиливается. Надвигается шторм. На середине дистанции МЧС снимает команду с заплыва.

Но марафонцы — люди упорные. Еще одну попытку стартовать из села Выдрино они предприняли 4 августа. И вновь Байкал не пустил. Тогда место старта перенесли. 5 августа команда начала заплыв из Листвянки. В третий раз его удалось завершить. 45 километров дистанции преодолены. Цель спортсменов — показать, что смысл жизни человека в самосовершенствовании, а не в безудержном потреблении, И привлечь внимание к загрязнению Байкала.