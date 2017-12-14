Красноярск готовится к проведению Зимней Универсиады 2019

Зимние студенческие игры пройдут в России впервые в истории.

Платинум Арену возводят специально для проведения Всемирной Зимней универсиады 2019 года. В спортивно-зрелищном комплексе пройдут как минимум два торжества — церемонии открытия и закрытия студенческих игр, а также соревнования по фигурному катанию. Строительные работы находятся на завершающей стадии. Площадь объекта — 7 тысяч квадратных метров, размер ледовой арены — 60 на 30 метров. Площадка универсальна — ледовый дворец при необходимости можно будет перепрофилировать в концертную площадку.

Роман Сотников, представитель компании-подрядчика: Вместимость в спортивном режиме — порядка 7000 человек. Сейчас, наверное, 1200 кресел установили. Плюс, если проводим концертные мероприятия, вместимость становится порядка 9000. Устилается паркетом, выставляются дополнительные стеллажи, сцена, получается ещё плюс 2000 мест.

Всего для подготовки и проведения первых в истории России зимних студенческих игр ведется строительство, реконструкция и капитальный ремонт 34 объектов. Это не только спортивные сооружения, но и сопутствующая инфраструктура.

Евгения Власюк, корреспондент новостей «Сей Час»: Вот в таких комнатах будут жить волонтеры. Можно даже сказать, что это полноценные квартиры. Здесь будут жить по два человека. В этой части будет установлена плита, а за моей спиной — стиральная машинка. Во время Зимней Универсиады здесь будут жить волонтеры, после общежития будут переданы на баланс Сибирского федерального университета.

Общежития входят в состав так называемой деревни Универсиады. Рядом с ними будет работать и Медицинский центр. В первую очередь здесь предусмотрели блок для антидопингового контроля.

Владимир Антолиновский, заместитель проректора Сибирского федерального университета: Работать он будет в круглосуточном режиме по отбору проб. Пробы будут забираться непосредственно в самом блоке, также на местах проведения соревнований, а потом доставляться в аккредитованную лабораторию — уже не в городе Красноярске. То есть исследования в Красноярске проводиться не будут.

Универсиада является вторым по значимости спортивным мероприятием. Проводится один раз в два года. Участие принимают студенты, аспиранты и выпускники учебных заведений в возрасте от 17 до 25 лет. В программу включены соревнования по 11 видам спорта: биатлон, лыжные гонки, хоккей с шайбой, с мячом, керлинг и другие. Главная задача этого мероприятия — популяризировать спорт среди молодых людей. Чем сегодня и занимается Алексей Ягудин — на мастер-классе он дает наставления юным фигуристам Красноярска. Олимпийский чемпион является послом Зимней Универсиады.

Алексей Ягудин, посол Всемирной Зимней Универсиады 2019: Нужно всё-таки иногда, я извиняюсь, поднимать попу с дивана и идти что-то делать. Можно, конечно, много говорить о значимости спорта. Но человек сам должен дойти до того, что буквально каких-то несчастных 5-10 минут своей жизни каждый день тратить на занятия спортом. Это будет огромная помощь для этого человека в будущем.

На Зимней Универсиаде 2019 года будет разыграно 76 комплектов наград. По предварительным прогнозам в играх примут участие более 3 тысяч делегатов из 50 стран мира. Но это тот случай, когда взять награду — не главное. Главное — привить любовь к спорту, здоровому образу жизни тех, кто на трибунах пока будет в качестве зрителей.