Иркутский спортсмен стал чемпионом Международного турнира по профессиональному боевому самбо

Спортсмен из Иркутской области стал чемпионом X Международного турнира по профессиональному боевому самбо «Платформа S-70». Он прошел в городе Сочи. Алексей Ким представлял один из бойцовских клубов Иркутской области.

Город Сочи. Международный турнир по боевому самбо. Российские спортсмены против сборной мира. 11 поединков. 11 весовых категорий. 22 спортсмена. Среди них Алексей Ким. Мастер спорта по универсальному бою. Чемпион России по панкратиону. В таком турнире он участвует впервые. В качестве бойца ММА Алексей провел 4 боя и в каждом одержал победу техническим нокаутам. Имеет статус непобежденного. И в пятом бою он его подтвердил. В первом раунде он наносит сопернику из Уругвая решающий удар — и вновь нокаут. Алексей становится чемпионом.

В Иркутске Алексей Ким тренируется на базе центра развития спорта города Иркутска. Сегодня спортсмен встретился с нашей съемочной группой и рассказал, с какими трудностями ему пришлось столкнуться перед турниром.

Алексей КИМ, ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА по БОЕВОМУ САМБО «ПЛАТФОРМА S-70»: О бое я узнал за 2,5 месяца. Должен был быть другой соперник. За две недели до боя соперника поменяли. Пришлось уже в это время готовиться под другого соперника, менять тактику, приемы подбирать.

Подбирать приемы и менять тактику боец планирует и дальше. Останавливаться на достигнутом не собирается. Впереди чемпионат России по панкратиону.