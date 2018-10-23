Иркутский «Рекорд» будет представлять Россию на Кубке мира по хоккею с мячом среди женщин

Соревнования стартуют в шведском Кунгэльве 26 октября. Национальная сборная состоит в основном из иркутских девушек.

Это заключительная тренировка женского хоккейного клуба «Рекорд» перед отлетом на Кубок мира. Завтра в 5 утра наши девушки отправятся в шведский Кунгэльв, чтобы побороться за звание лучшей команды мира в женском хоккее с мячом. А пока спортсменки шлифуют командные взаимодействия на родном для них льду.

Александр МЕЖУЕВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК «РЕКОРД»: Как бы всё сделали, что спланировали, единственное огорчило, что в Иркутске героическими усилиями лёд всё-таки сделали, но хотелось бы хотя бы денька на три пораньше. Поэтому, видимо, будем набирать игровую форму уже по ходу соревнований.

В группе нашим хоккеисткам будут противостоять 4 шведские команды: Скутшер, Сандвикен, Транас и Скира. Состав участников не слишком интернационален: из 10 коллективов один представляет Россию, один — Финляндию, остальные 8 делегирует страна-хозяйка. Сейчас столица Приангарья является флагманом в отечественном женском хоккее с мячом. Первые два места в прошедшем чемпионате России заняли иркутские «Рекорд» и «Сибскана». Поэтому победа в кубке мира является основной задачей для команды на сезон.

Анастасия ДЕНИСОВА, НАПАДАЮЩИЙ ХК «РЕКОРД»: Ожидание, и желание, и хотение — всё, чтобы победить. Мы едем туда за кубком, дай бог, мы это сделаем. Соперники там достойные. Вообще в Швеции много команд, у них конкуренция между собой, поэтому играют они все неплохо, но, я думаю, мы нисколько ни хуже их смотримся и у нас есть все шансы.

Первую игру наши девушки проведут 26 октября против Сандвикена, оставшиеся три встречи в группе 27. Победитель турнира станет известен на следующий день.