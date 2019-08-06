Иркутские спортсмены завоевали золото и бронзу на чемпионате мира по тайскому боксу

Иркутские спортсмены завоевали золото и бронзу на чемпионате мира по тайскому боксу

06.08.19

Золото и бронза на чемпионате мира по тайскому боксу — с таким результатом вернулись спортсмены Иркутской области из Бангкока, родины этого вида спорта. В весовой категории до 54 килограммов победу одержала ангарчанка Екатерина Попова. А в весе до 75 килограммов бронзовым призером стал иркутянин Алексей Федотов. В общекомандном зачете российская молодежная сборная заняла второе место с результатом одна золотая, три серебряные и две бронзовые награды. Победили хозяева турнира, на третьем месте Хорватия.

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