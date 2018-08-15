Иркутские спортсмены выступили на первенстве Мира по тайскому боксу в Тайланде
Новости Спорт

Иркутские спортсмены выступили на первенстве Мира по тайскому боксу в Тайланде

15.08.18

4 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая — такой урожай медалей собрали.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соревнования проводились для бойцов, чей возраст не превышает 16 лет. Приангарье представили спортсмены из Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и Бодайбо. В целом, в общекомандном зачёте российская сборная с 26-ю золотыми медалями стала второй, уступив пальму первенства лишь родоначальникам спорта. В общей сложности наша сборная взяла 59 медалей разного достоинства.

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