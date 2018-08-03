Иркутские любители зимнего плавания стартовали из Иркутска в Усолье-Сибирское

80 километровую дистанцию они будут преодолевать по Иркуту, сейчас температура воды в реке не превышает 13 градусов.

Андрей — морж со стажем. На его счету уже не один марафон и участие в чемпионате мира по зимнему плаванию. Все это отражено на вот таком буйке. Он необходим, чтобы пловца видели в воде. Пока готовится к новому заплыву, вспоминает свои прошлые победы. Хотя с сегодняшним испытанием они ни в какое сравнение не идут.

Андрей БУГАЙ, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ ЗИМНЕГО ПЛАВАНИЯ РОССИИ: В прошлом году пришла идея проплыть от плотины ГЭС до Глазковского моста — это шесть километров. И мы проплыли и, конечно, было мало. Мы решили проплыть 53 километра от Иркутска до Ангарска, до станции «лодочная». В этом году мы решили побить личный рекорд и проплыть от Иркутска до Усолья — 80 километров.

На береговой старт в этот раз вышли тринадцать человек, причём большинство из участников — женщины. Слабой половиной человечества их назвать — язык не повернётся. Плывут все в равных условиях: два пловца по тридцать-сорок минут, потом смена. Андрей Бугай будет единственным, кто преодолеет этот маршрут без пауз на отдых. Есть и участники из других регионов. Заур Алиев, например, прибыл в Приангарье из Дагестана. К плаванию он пришёл через другие виды спорта — уверен, водные занятия — одни из самых полезных для здоровья. С прибайкальскими моржами познакомился в социальных сетях. Идея марафона увлекла его настолько, что в Иркутск он добирался автостопом.

Заур АЛИЕВ, УЧАСТНИК ЗАПЛЫВА: Отличная река, отличная. У нас самая холодная река — это Сулак, это Сулацкий каньон, если слышали, это очень интересная река, но там таких температур нет. Там, в общем, 10-12, а тут 8 и ниже бывает, поэтому эта река так пожёстче.

С температурой Заур ошибся всего на пару градусов. Участники — люди закалённые, но и им согреваться в такой воде, всё равно нужно. В пути пловцы будут подкрепляться горячим чаем и сладостями для поддержания сил. Основательный приём пищи только вечером на привале.

Марафон продлится три дня. Каждый день спортсмены будут преодолевать около двадцать шести километров. Весь маршрут пловцов сопровождают сотрудники ГИМС, поэтому за их здоровье можно не беспокоиться. Плюс к этому — все участники подготовленные люди. Преодолевать такие дистанции новичкам, конечно, не рекомендуется.