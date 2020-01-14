Иркутские кёрлингисты одержали две победы на Зимних юношеских Олимпийских играх

Зимние юношеские Олимпийские игры в эти дни проходят в швейцарском Шампери. Воспитанники областной школы олимпийского резерва «Россия» Алина Фахуртдинова, Михаил Власенко, Николай Лысаков и Валерия Денисенко участвуют в соревнованиях по кёрлингу среди смешанных команд. А это 24 сборные. Наши спортсмены провели три матча, два из них — с Кореей и Испанией — завершили победой, уступив лишь Канаде. Сегодня иркутянам предстоит играть с Эстонией, завтра сразиться с Польшей.