Иркутские дзюдоисты завоевали бронзу Кубка Европы среди юниоров

Иркутские дзюдоисты Хетаг Басаев и Махмадбек Махмадбеков стали бронзовыми призерами Кубка Европы среди юниоров. Турнир проходил с 1 по 2 июня в австрийском Лейбнице. Хетаг Басаев выступал в весовой категории до 60 килограммов, а Махмадбек Махмадбеков — до 73-х. Золото в этих номинациях также взяли российские борцы. У спортсменов впереди новые соревнования. В июле они будут участвовать в Кубке Европы, который пройдет в Германии. А 12 сентября в Финляндии начнется первенство Старого света.