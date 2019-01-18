Иркутские акробаты завоевали золото на международном турнире

Начали год с золотых медалей. Иркутские акробаты на международном турнире в Казахстане завоевали золото. Более 180 участников, 7 команд — и иркутяне снова становятся лучшими.

Лавринович Алексею 10 лет, 4 из них он занимается акробатикой. В международных соревнованиях участвовал впервые, но очень достойно. Благодаря сложнейшим элементам и комбинациям в своей возрастной категории ему удалось пройти в финал. Сам юный акробат признается: мог бы тренироваться еще больше, если бы это было возможно.

24 часа в неделю — примерно столько тратят юные акробаты на тренировки и подготовку к соревнованиям. Ежедневно они оттачивают каждую связку и элемент: от рондата до сальто. Год начался не так давно, а в копилке иркутских спортсменов уже появилось золото. В командном первенстве на V Международном турнире памяти Анатолия Ямпольского команда девочек заняла первое место. Их соперниками в прыжках на акробатической дорожке в возрастной категории 9 -15 лет стали 7 команд из других городов России, а также Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и Башкирии.

Тренируются чемпионы во дворце спорта «Юность» под руководством Татьяны Шубиной. Она уверена: основа любого успеха — прежде всего дисциплина.

Татьяна ШУБИНА, ПЕДАГОГ-ТРЕНЕР ПО ПРЫЖКАМ на БАТУТЕ ДВОРЦА СПОРТА «ЮНОСТЬ»: Такой лозунг есть: у спорта нет каникул. Вот у нас не было каникул. Мы с 3 января вышли тренироваться. Тренировались по 4 часа где-то. Поэтому все как всегда. И очень ответственно, очень достойно проходили тренировки, и это дало такой результат.

Следующий старт ждет иркутских акробатов уже в феврале. Первенство Иркутской области станет отбором юных спортсменов на предстоящий чемпионат Сибирского федерального округа, который пройдет в Новосибирске.