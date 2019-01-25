Иркутская хоккеистка Татьяна Гуринчик подписала контракт со шведским клубом «Скутшер»

Продолжит карьеру в Швеции. Иркутская хоккеистка Татьяна Гуринчик, ранее Талаленко, до конца сезона подписала контракт со шведским клубом «Скутшер». Как сообщает сайт клуба, Татьяна вышла на замену спортсменке, которая внезапно объявила о своей беременности. Руководство «Скутшера» не надеялось убедить такого серьезного игрока прийти в середине сезона, но чудо свершилось. Известный иркутский бомбардир уже успела выступить в новой форме. Игра прошла в рамках чемпионата Швеции. Татьяна Гуринчик — единственная в России хоккеистка, которая выходила на лед во всех девяти матчах финала чемпионата мира по женскому хоккею с мячом. В 2014 году наша команда взяла золото. Капитаном сборной была Татьяна.