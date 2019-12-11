Первый блин оказался не комом. Иркутянин стал чемпионом мира по армлифтингу. Турнир проходил в Москве. Сотрудник иркутского СОБРа выступал в трех дисциплинах. И во всех взял медали. Например, в «Роллинг-тандер», где за первое место бились 8 спортсменов, ему чуть-чуть не хватило до золота. Но зато в «Апполон-аксель», что переводится как «Ось Аполлона», боец Росгвардии был вне конкуренции. 170 килограммов — вот он вес победы. В юности чемпион занимался дзюдо и самбо. Но на подобном турнире оказался впервые. Признается, было очень интересно.

Никита Т, ЧЕМПИОН МИРА по АРМЛИФТИНГУ: Да я там, в принципе, никого не знал. Ну, кроме социальной сети instagram, где я наблюдал за некоторыми спортсменами. Люди там с разных стран: из Белоруссии, Украины. У них на самом деле взгляды другие, общаются иначе. Но мне понравилось очень на самом деле.

За победу спортсмен получил звание мастера спорта международного класса.