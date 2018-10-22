«Иркут» начал своё уральское турне с визита в Екатеринбург

Игра с местным «Уралмашем» началась с атак трёх результативных атак нашей команды.

Центровые Никита Зверев и Милош Мацура были точно в своих бросках. Затем хозяева смогли сравнять счёт и выйти вперёд на 8 очков, однако наши баскетболисты завершили первую четверть с положительным гандикапом в три очка. Качельный характер игры продолжался и в дальнейшем, вперёд выходили то одни, то другие. Соперники поочерёдно побеждали в четвертях, однако итоговый счёт возвестил о победе «Иркута» 79-81. В этом матче двое наших игроков смогли преодолеть планку в 20 очков: Кэлил Дьюкс набрал 29, а Милош Мацура 20 результативных баллов. Следующую игру наши баскетболисты проведут сегодня в 21:00 по иркутскому времени против «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» в городе Ревда.