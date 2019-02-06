«Иркут-ДЮБЛ» проведет игры с командами Вологодской области и Пермского края
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«Иркут-ДЮБЛ» проведет игры с командами Вологодской области и Пермского края

06.02.19

Иркутские баскетболисты снова в игре. Но только младший состав. «Иркут-ДЮБЛ» продолжит выступление в первенстве детско-юношеской баскетбольной лиги России. Команду решили не исключать, несмотря на то, что основная команда «Иркут» с нового года снялась с чемпионата России среди мужских клубов суперлиги-1. Причиной называют финансовые трудности клуба. Сейчас младший состав на втором месте в группе, юноши одержали три победы в трех играх. Сегодня «Иркут-ДЮБЛ» встречается с лидером группы — командой Вологодской области. А завтра нашим баскетболистам предстоит матч с соперниками из Пермского края.

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