«Иркут-ДЮБЛ» проведет игры с командами Вологодской области и Пермского края

Иркутские баскетболисты снова в игре. Но только младший состав. «Иркут-ДЮБЛ» продолжит выступление в первенстве детско-юношеской баскетбольной лиги России. Команду решили не исключать, несмотря на то, что основная команда «Иркут» с нового года снялась с чемпионата России среди мужских клубов суперлиги-1. Причиной называют финансовые трудности клуба. Сейчас младший состав на втором месте в группе, юноши одержали три победы в трех играх. Сегодня «Иркут-ДЮБЛ» встречается с лидером группы — командой Вологодской области. А завтра нашим баскетболистам предстоит матч с соперниками из Пермского края.