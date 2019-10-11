Хоккеисты «Байкал-Энергии» уступили шведской «Вилле» – 4:6

Проиграли сильному сопернику. Хоккеисты «Байкал-Энергии» уступили шведской «Вилле» в матче Кубка мира, который сейчас проходит в шведском Сандвикене. Соперник — действующий чемпион Швеции и обладатель Кубка мира. Кстати, иркутская команда стала первым неудачником турнира уже в тот момент, когда еще не все команды успели стартовать. Случилось это перед церемонией открытия соревнований, которую шведы провели максимально экономно: прозвучали три государственных гимна стран-участниц и немного приветственных речей. Что касается самой игры, то шведы сразу сделали заявку на победу. Уже на третьей минуте встречи Йоаким Андерссон открыл счет, а к десятой преимущество хозяев удвоил Йеспер Эрикссон. Через две минуты Денис Цыцаров сократил отставание. Далее забивали как наши, так и соперники. Но, несмотря на усилие «Байкал-Энергии», уровень соперника сказался на результате. Итог – 6:4.

Андрей РУШКИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ»: Что касается нас, то мы однозначно стали сильнее. И груз сбросили с ног, в атаку стали ходить больше, в обороне отрабатывали лучше. Поэтому сто процентов мы стали сильнее.