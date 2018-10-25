Хоккеисты «Байкал-Энергии» открывают сезон

Проведение международного турнира — это совместная идея руководства команды и ее титульного спонсора «En+ Group».

В новом сезоне — это их первый лед. На поле «Рекорда» выходят будущие звезды иркутского хоккея с мячом. Этого момента ждали долгие месяцы. И теперь могут попробовать себя в деле. С кромки поля за игрой следят тренеры. Самые перспективные буквально через пять лет пополнят состав команды мастеров. «Байкал-Энергия» берет курс на обновление.

Андрей РУШКИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР КОМАНДЫ «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ»: 77-ой номер — ему 17 лет, очень неплохой мальчик — Захар Безносов, он играл за молодежную команду в нападении, теперь он тоже в молодежной команде. То есть мы подтягиваем молодежь ото всюду, пытаемся омолаживать команду.

Тренироваться в комфортных условиях весь год и взрослая, и детская команда может благодаря титульному спонсору — «En+ Group». Для компании помощь самой любимой и успешной команде региона — один из приоритетных социальных проектов, как и поддержка спорта в целом. При чем думают не только об игроках, но и о болельщиках — так, «En+ Group» принимает активное участие в реконструкции стадионов. А теперь и болельщики, и игроки ждут знакового события — открытия в Иркутске ледового дворца. В этом проекте компания тоже сыграла немалую роль — ведь если бы в Иркутске не было такой команды, то не было бы и нужных всем жителям спортивных объектов.