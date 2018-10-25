Хоккеисты «Байкал-Энергии» открывают сезон

Проведение международного турнира — это совместная идея руководства команды и ее титульного спонсора «En+ Group».
В новом сезоне — это их первый лед. На поле «Рекорда» выходят будущие звезды иркутского хоккея с мячом. Этого момента ждали долгие месяцы. И теперь могут попробовать себя в деле. С кромки поля за игрой следят тренеры. Самые перспективные буквально через пять лет пополнят состав команды мастеров. «Байкал-Энергия» берет курс на обновление.
Андрей РУШКИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР КОМАНДЫ «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ»:
77-ой номер — ему 17 лет, очень неплохой мальчик — Захар Безносов, он играл за молодежную команду в нападении, теперь он тоже в молодежной команде. То есть мы подтягиваем молодежь ото всюду, пытаемся омолаживать команду.
Тренироваться в комфортных условиях весь год и взрослая, и детская команда может благодаря титульному спонсору — «En+ Group». Для компании помощь самой любимой и успешной команде региона — один из приоритетных социальных проектов, как и поддержка спорта в целом. При чем думают не только об игроках, но и о болельщиках — так, «En+ Group» принимает активное участие в реконструкции стадионов. А теперь и болельщики, и игроки ждут знакового события — открытия в Иркутске ледового дворца. В этом проекте компания тоже сыграла немалую роль — ведь если бы в Иркутске не было такой команды, то не было бы и нужных всем жителям спортивных объектов.
Василий ДОНСКИХ, ДИРЕКТОР ХОККЕЙНОГО КЛУБА «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ»:
Мы все знаем, что без многолетней поддержки у нас не было ни команды, ни хоккея с мячом, ни детской школы, не было бы этих заслуг — ни Кубка России, ни этих медальных сезонов. И я не побоюсь этого слова — могло бы не быть и команды. В эти нелегкие времена руководство компании продолжает финансирование, потому что понимает значимость хоккея с мячом в нашем регионе, непосредственно команды Байкал-Энергия, которая собирает большое количество зрителей. И, несмотря на американские санкции, наш спонсор En+ продолжает развивать команду. Есть у нас большие планы.
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