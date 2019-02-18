Хоккеистки «Рекорда» завоевали золото чемпионата России

Иркутские спортсменки стали фаворитками чемпионата России по хоккею с мячом среди женщин. «Рекорд» завоевал золото. Первенство стартовало в областном центре на стадионе «Зенит» 13 февраля. Всего за победу боролись 6 команд. Гостями чемпионата стали сборные Московской и Свердловской областей. Спортивную честь столицы Приангарья защищали «Зенит», «Сибскана», «Рекорд» и «Рекорд-2».

Владимир МАТИЕНКО, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ с МЯЧОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Ну, а как должно быть иначе. Все-таки по женскому хоккею с мячом Иркутская область, давайте говорить серьезно, впереди планеты всей. Даже сам факт, что мы выставили 4 команды на чемпионате страны и две только было приезжих, говорит о том, что у нас много девчонок по-настоящему серьезно занимаются хоккеем с мячом.