Гусейн Гусейнов завоевал золотую медаль на Всероссийском турнире «Владимирская осень»

В турнире приняли участие 357 спортсменов из 43 регионов России, соревнования проходили в городе Владимир. Иркутский спортсмен Гусейн Гусейнов выступал в весовой категории до 60 килограммов, за медали в ней боролись 52 участника. В финале наш спортсмен одержал победу над борцом из Санкт-Петербурга, который стал серебряным призером турнира. Гусейн Гусейнов тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва. 5 и 6 октября он примет участие в 14-м Всероссийском турнире по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Константина Вырупаева.