Дважды подряд молодежная команда «Байкал-Энергии» обыграла красноярский «Енисей»

Хоккеисты борются за право выйти в финал первенства России по хоккею с мячом среди команд высшей лиги. Примет ли участие в финале Иркутск, станет известно 11 февраля после игры с абаканскими «Саянами».

Счет равный. 5 минут до конца игры. На льду стадиона «Рекорд» свои клюшки скрестили молодежные хоккейные команды красноярского «Енисея» и иркутской «Байкал-Энергии». В воздухе застыло напряжение, ведь от одной ошибки зависит, кого же сегодня назовут победителем.

Решающий мяч в воротах противника — и болельщики ликуют. Живое подтверждение того, что хоккей с мячом — для Приангарья самый популярный вид спорта. Со счетом 4:3 победу одерживают иркутяне. Дополнительный повод для радости то, что обыграли сильного соперника. И это при том, что красноярский «Енисей» — один из лидеров первенства среди команд высшей лиги. А впереди еще одни фавориты турнира — абаканские «Саяны». Но команда уверена: выйти в финал абсолютно реально, ведь перед собой они ставят уже более глобальные цели.

Артур КРЮКОВ, НАПАДАЮЩИЙ ХК «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ-2» (ИРКУТСК): Сборная России. За основную сборную России. Стать чемпионом мира и добиться самых высоких результатов, выиграть все, что есть. Я уже играю 15 лет. Это уже, можно сказать, привычка. В неделю у нас 6 тренировок, бывает, что и всю неделю занимаемся. Ну это, понимаете, даже когда тяжело, эта тяжесть, она приятна.

Для хоккеистов ежедневные изматывающие тренировки и максимальные нагрузки становятся частью жизни. Ведь для того, чтобы победить соперника, нужна сила и выносливость. А самое главное — желание победить, считает тренер Василий Никитин. Он воспитал не одно поколение хоккеистов и утверждает, что добиться любых высот реально.

Василий НИКИТИН, ТРЕНЕР ХК «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ-2» (ИРКУТСК): Я думаю, все зависит от них самих. От их подхода к делу. Желания играть, желания заниматься, желания доказать. Я думаю, много таких качеств, которые присущи ребятам. Они сейчас их проявляют. В будущем они им пригодятся. Ребята проявляют себя, их забирают в другие города. И в Швецию, и везде. Везде разъезжают.

Город Иркутск давно стал не только областным, но и спортивным центром. Наши спортсмены завоевывают медали, участвуют в международных соревнованиях и побеждают в Олимпиадах. У молодых игроков «Байкал-Энергии» этому есть живой пример — их тренер, который становился серебряным призером чемпионата России по бенди. Хоккеисты уверены: это как раз тот самый случай, когда ученики вполне могут превзойти своего учителя.