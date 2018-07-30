Братчанка Ирина Долгова завоевала «серебро» Гран-при по дзюдо в Хорватии

Соревнования стали вторым этапом Олимпийского отбора. В международном турнире участвовали более 500 атлетов из 78 стран.

Спортсменка выступала в весовой категории до 48 килограммов. Она победила соперниц из Израиля, Украины, Италии и Англии. По замечанием братчанка уступила первое место украинке Дарье Белодид. К слову, Ирина Долгова стала единственной россиянкой, которая смогла завоевать медаль на этом турнире.