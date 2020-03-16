Братчанка Диана Логинова победила на первенстве России по санному спорту среди юниорок

Соревнования проходили накануне в Сочи. Спортсменка выступала в дисциплине «одноместные сани». На одной из сложнейших санно-бобслейных трасс мира она опередила восемь конкуренток. Второе и третье места у представительниц Москвы Елизаветы Юрченко и Екатерины Грибковой. Отметим, это уже не первый успех братчанки в 2020-м. Так, в январе саночница завоевала две награды на Зимних юношеских Олимпийских играх в Швейцарии. В индивидуальных соревнованиях она стала третьей, а вот в командных повезло больше. В составе сборной России Логинова взяла золото. После чего закрепила успех на первенстве мира, где выиграла серебро и бронзу.