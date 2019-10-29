Боксеры Иркутской области успешно выступили на первенстве Российского студенческого спортивного союза

Боксеры Иркутской области успешно выступили на первенстве Российского студенческого спортивного союза

29.10.19

9 медалей на первенстве Российского студенческого спортивного союза по боксу среди юношей 2004-2005 годов рождения. Таким успехом могут похвастаться иркутские боксеры. Турнир проходил в Кабардино-Балкарской республике. Призерами стали пять спортсменов из Иркутска, а также боксеры из Усолья-Сибирского, Вихоревки, Тулуна и Братска. Двое юношей, которые взяли золото, Александр Арефьев и Егор Овчинников отобрались на первенство России по боксу, которое в конце ноября пройдет в Анапе.

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