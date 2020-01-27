Баскетболисты «Иркута» дважды обыграли на выезде курских «Русичей» в матче суперлиги-2

Хозяева, хоть и занимают предпоследнее место, проблем «оранжево-черным» доставить смогли. В первой встрече иркутяне одержали победу со счетом 99:89. При этом значительная часть игры проходила под диктовку «Русичей». Победитель определился лишь в последние минуты заключительной четверти. Подобный сценарий повторился и во втором матче, где подопечные Евгения Горева порой упускали отличные шансы выйти вперед. Только в четвертой четверти иркутяне окончательно опередили соперника. Итог — победа «Иркута» со счетом 88:72.

Евгений ГОРЕВ, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР БК «ИРКУТ»: Я бы не стал выделять какую-либо игру. Мне понравились концовки обоих матчей. Чего нельзя сказать о самих играх. Но в конце мы собрались и сыграли как лидеры, первым номером, как и должна играть команда. Создали преимущество, нарастили его и удержали.

Две выездные победы позволили нашей команде приблизиться к тройке лидеров. Теперь у «Иркута» 35 очков, столько же и у «АлтайБаскета». Правда, пока барнаульцы опережают «оранжево-черных» по дополнительным показателям. С прямым конкурентом за выход из группы иркутяне сыграют 31 января и 1 февраля. Заключительные встречи первого тура пройдут во дворце спорта «Труд».